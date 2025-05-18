Сотрудники МЧС спасли шесть человек при пожаре в Москве

Сотрудники МЧС спасли шесть человек при пожаре в квартире на севере Москвы

Сотрудники МЧС спасли шесть человек при пожаре в жилом доме на севере Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного МЧС.

Там заявили, что в квартире, расположенной на восьмом этаже дома в проезде Шокальского, загорелись мебель и личные вещи.

«С помощью спасустройств из соседних квартир огнеборцы спасли шесть человек, трое из них – дети. Пожар сотрудники МЧС России ликвидировали на площади 10 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало», — сказано в сообщении.

4 мая на юго-западе столицы около 21:00 произошел взрыв в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева. После этого в здании началось возгорание. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. По данным МЧС, загорелись квартиры на восьмом и девятом этажах жилого дома, между ними рухнули перекрытия. Огонь распространился на площади в 100 квадратных метров. Предварительная причина произошедшего — взрыв газа. Telegram-каналы писали, что некоторые жильцы оказались заблокированы. По меньшей мере два человека задохнулись, еще 13 пострадали. Жителей соседних подъездов эвакуировали в пункты временного размещения.

Ранее в Иркутской области прохожий спас из горящего дома четверых детей и двух взрослых.