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В Черемхово прохожий спас из горящего дома четверых детей и двух взрослых

В Иркутской области мужчина спас из горящего дома шесть человек
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Telegram-канал МЧС Иркутской области

Житель Иркутской области спас многодетную семью из горящего дома, мужчина помог детям и взрослым выбраться через окно. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Житель Черемхово Анатолий Качалов ехал утром с работы и увидел, что горит веранда частного дома по улице Орджоникидзе. Он позвонил в экстренные службы и бросился будить людей, находившихся в доме.

«Я увидел дым издалека, что-то мне подсказало, что здесь нужна помощь. Предчувствие не подвело. Огонь преградил путь к выходу, поэтому четыре ребенка и двое взрослых выбирались из горящего дома через окно», — рассказал Анатолий Качалов.

Четверо детей и двое взрослых сумели покинуть задымленное помещение. Возгорание на площади 30 кв. метров потушили огнеборцы. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки — к удлинителю было подключено несколько бытовых приборов.

Ранее в Нижнекамске школьница спасла брата и сестру из горящей квартиры.

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