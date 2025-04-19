Россиянка получила шесть лет колонии за то, что штопала одежду боевикам в Сирии

Суд в Дагестане приговорил женщину к 6 годам колонии за участие в НФР в Сирии

В Дагестане Кизилюртовский районный суд вынес приговор местной жительнице, вместе с мужем поехавшей в Сирию и участвовавшей в деятельности незаконного вооруженного формирования (НФР), которое было структурным подразделением «Исламского государства» (организация запрещена в России). Об этом сообщается на странице Верховного суда республики во «ВКонтакте».

Согласно материалам дела, в октябре 2014 года женщина вместе с детьми уехала из России в Турцию, а оттуда попала в сирийский город Ракка. Ее участие в террористической организации сводилось к выполнению возложенных на нее бытовых обязанностей по приготовлению пищи и ремонту одежды.

Суд в Дагестане признал женщину виновной по ч.2 ст. 208 УК РФ (участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством Российской Федерации, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации) и приговорил к шести годам лишения свободы. Она начнет отбывать наказание, когда ее младшему ребенку исполнится 14 лет.

Прошлой осенью ФСБ задержала жителя Республики Ингушетия по подозрению в том, что он предоставлял SIM-карты женам и вдовам боевиков ИГ. Этот человек устанавливал контакты с женщинами, находящимися в курдских фильтрационных лагерях, и предоставлял им коды для подключения к мессенджерам и социальным сетям. По данным СМИ, в курдских лагерях на территории Сирии содержатся около 300 гражданок России — жен и вдов боевиков ИГИЛ, и все они объявлены в розыск в РФ.

Ранее суд отправил Беркович и Петрийчук в колонию за спектакль о женах террористов.