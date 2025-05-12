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В Москве пассажир метро упал на женщину и сломал ей ногу

РЕН ТВ: в метро Москвы мужчина упал на пассажирку
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РИА Новости

В Москве женщине понадобилась помощь медиков после того, как на нее в метро упал человек. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел на станции «Анино». По словам собеседника издания, 62-летний мужчина ехал на эскалаторе, но в какой-то момент он упал на женщину. Оба пассажира находились в состоянии алкогольного опьянения.

В результате медики госпитализировали пострадавшую, у нее диагностировали открытый перелом голени, ее состояние оценили как средней степени тяжести.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего.

Подобный случай в конце апреля произошел в метро Петербурга. На станции метро «Василеостровская» две женщины поднимались пешком по неработающему эскалатору, но в какой-то момент механизм возобновил движение, и одна из пассажирок упала, покатилась вниз.

У пострадавшей диагностировали травму левой руки.

Ранее в Приморье эскалатор травмировал ребенка в торговом центре.

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