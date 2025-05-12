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В уссурийском ТЦ ребенку оторвало пальцы на эскалаторе

В Уссурийске ребенок получил травму руки на эскалаторе в ТЦ
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Telegram-канал Следком Приморья

В Приморском крае ребенок травмировался на эскалаторе. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в одном из торговых центров Уссурийска. По данным издания, годовалый мальчик пришел в комплекс вместе с матерью и старшим братом. В какой-то момент он побежал к эскалатору, но упал.

В результате механизм зажевал руку пострадавшего, таким образом мальчик лишился четырех пальцев.

Прибывшие на место медики госпитализировали мальчика в тяжелом состоянии.

Сотрудники СК РФ возбудили уголовное дело по статье об услугах, не отвечающих требованиям безопасности.

«Следователи СКР провели осмотр места происшествия, изъята соответствующая документация, устанавливаются обстоятельства произошедшего», – сообщается в публикации.

Как полагают следователи, человек, ответственный за эксплуатацию эскалатора, не контролировал механизм, из-за чего мальчик получил травму.

Ранее петербургский школьник остался без пальца, взорвав петарду у себя дома.

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