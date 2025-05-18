После удара ВСУ по Курской области в регионе загорелась школа

«Известия»: пожар в школе Курской области возник после удара ВСУ по региону

В Курской области загорелась школа. Об этом сообщают «Известия».

Как отмечает источник, возгорание может быть связано с атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Большесолдатский район Курской области.

На представленных кадрах можно увидеть столб черного дым, который поднимается высоко в небо над крышей образовательного учреждения.

Информации о пострадавших на данный момент не поступало. Информации от официальных ведомств также нет, выясняются все обстоятельства.

Этой весной украинские войска нанесли удар по школе № 2 в городе Каховке в Херсонской области. В результате атаки противника здание загорелось. Обошлось без пострадавших.

30 марта сообщалось, что ВСУ за день нанесли 33 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Порядка десяти населенных пунктов попали под удар украинской армии.

Ранее в Сыктывкаре во время пожара в школе-интернате спасли 15 детей.