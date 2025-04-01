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Обстрел ВСУ привел к пожару в школе в Херсонской области

Сальдо: ВСУ обстреляли школу в Каховке, из-за чего начался пожар
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Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские войска нанесли удар по школе № 2 в городе Каховке в Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Киевские выродки обстреляли здание школы № 2 в Каховке. Вспыхнул пожар, который уже ликвидирован. Без... пострадавших», — написал глава области.

Помимо этого, ВСУ обстреляли Днепряны, Алешки, Казачьи Лагеря, Великие Копани, Песчановку, Корсунку и Новую Збурьевку.

По словам Сальдо, за прошедшие сутки в результате атак украинской армии ранения получили 73-летняя женщина, а также двое мужчин 67 и 33 лет. Все трое — жители Новой Каховки. Сейчас они находятся в больнице.

30 марта сообщалось, что ВСУ за день нанесли 33 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Под огонь попали восемь населенных пунктов региона: Каховка, Новая Каховка, Каиры, Горностаевка, Алешки, Корсунка, Старая Збурьевка, Голая Пристань.

Ранее сообщалось, что на Камчатке неизвестные обстреляли автомобиль с детьми.

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