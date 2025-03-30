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ВСУ за день нанесли более 30 артиллерийских ударов по Херсонской области

РИА Новости: ВСУ за день обстреляли восемь населенных пунктов Херсонской области
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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Вооруженные силы Украины за день нанесли 33 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.

По данным источника, в светлое время суток украинская армия ударила по населенным пунктам левого берега Днепра 19 артиллерийскими снарядами. Еще 14 обстрелов со стороны ВСУ зафиксировали ночью.

Всего за день под огонь попали восемь населенных пунктов региона: Каховка, Новая Каховка, Каиры, Горностаевка, Алешки, Корсунка, Старая Збурьевка, Голая Пристань.

До этого военный эксперт Марочко сообщил, что ВСУ в районе Кременной в ЛНР отходят на третью линию обороны. На одном из участков юго-западнее Кременной бойцы РФ практически отбросили противника к устью реки Северский Донец, сказал он. Эксперт уточнил, что украинские войска оказались зажаты на этом участке фронта и испытывают серьезные трудности. Кроме того, украинские подразделения вынуждены отступать на позиции в тылу после усиленных артиллерийских и авиационных ударов ВС России, добавил Марочко.

Ранее пленный боец раскрыл, сколько лет ВСУ воюют иностранным оружием.

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