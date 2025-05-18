На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Вологодской области чиновница извинилась за видео дочери с угрозами отправки на СВО

Глава Нюксенского района Вологодской области принесла извинения за видео дочери

Глава Нюксенского района Вологодской области Юлия Шевцова принесла извинения за видеоролик, в котором ее дочь угрожала отправить человека в зону специальной военной операции (СВО). Соответствующая видеозапись размещена в ее официальном Telegram-канале.

Шевцова поблагодарила бойцов СВО за защиту родины и добавила, что дети совершают ошибки «по глупости, по неопытности».

«Надо вовремя осознать и исправлять эти ошибки. Поэтому с ребенком составлен серьезный разговор», – заявила она.

При этом чиновник выразила сожаление из-за того, что детей якобы используют в качестве политического оружия.

Дочь Шевцовой опубликовала видео в соцсети TikTok. получил распространение в социальных сетях. В нем девушка отвечает недоброжелателю: «Ты знаешь, кто моя мама? Мэр! Мы тебя на СВО отправим!» Местные жители потребовали извинений от девушки и ее родительницы.

Ранее мэр Краснодара обрадовался из-за числа могил красноармейцев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами