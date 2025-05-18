В Вологодской области чиновница извинилась за видео дочери с угрозами отправки на СВО

Глава Нюксенского района Вологодской области Юлия Шевцова принесла извинения за видеоролик, в котором ее дочь угрожала отправить человека в зону специальной военной операции (СВО). Соответствующая видеозапись размещена в ее официальном Telegram-канале.

Шевцова поблагодарила бойцов СВО за защиту родины и добавила, что дети совершают ошибки «по глупости, по неопытности».

«Надо вовремя осознать и исправлять эти ошибки. Поэтому с ребенком составлен серьезный разговор», – заявила она.

При этом чиновник выразила сожаление из-за того, что детей якобы используют в качестве политического оружия.

Дочь Шевцовой опубликовала видео в соцсети TikTok. получил распространение в социальных сетях. В нем девушка отвечает недоброжелателю: «Ты знаешь, кто моя мама? Мэр! Мы тебя на СВО отправим!» Местные жители потребовали извинений от девушки и ее родительницы.

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