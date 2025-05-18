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В Крыму почтили память депортированных народов

В Крыму прошли памятные мероприятия у мемориала жертвам депортации 1944 года
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RuslanBogatyrev/Shutterstock/FOTODOM

В поселке Сирень в Бахчисарайском районе Крыма прошли памятные мероприятия, посвященные жертвам депортации 1944 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Церемония состоялась на мемориальном комплексе жертвам депортации. В ней приняли участие власти полуострова, духовенство и общественники.

«Цель сегодняшних мероприятий – почтить память тех, кто пострадал в 1944 году, и помолиться о том, чтобы таких событий больше не повторялось», — сказал муфтий Крыма Эмирали Аблаев.

В годы Великой Отечественной войны представители нескольких национальностей подверглись депортации из Крыма. Среди них были греки, армяне, немцы, болгары, итальянцы и крымские татары. Решение принималось по подозрениям или обвинениям в государственной измене.

В декабре прошлого года съезд депутатов Крыма различных уровней, избранных из числа крымских татар, стал единственным представительским органом крымскотатарского народа. Участники съезда подчеркнули, что никто не может говорить от имени крымско-татарского народа, делать заявления и выступления, кроме самого народа.

Ранее Зеленский заявил, что Крым должен быть «свободным».

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