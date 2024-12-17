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Крымские татары создали официальное представительство

Съезд депутатов крымских татар стал единственным представительским органом

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Алексей Павлишак/РИА Новости

Съезд депутатов Крыма различных уровней, избранных из числа крымских татар, стал единственным представительским органом крымскотатарского народа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение съезда.

«Никто не может говорить от имени крымско-татарского народа, делать заявления и выступления, кроме самого народа. Представительская функция есть только у законно избранных депутатов из числа крымских татар всех уровней, наделенных законным правом представлять интересы избирателей», — указано в заявлении съезда.

Таким образом, только собрание всех депутатов разных уровней отныне является официальным представительством крымскотатарского народа.

До этого Съезд депутатов разных уровней, представляющих крымскотатарский народ, пригласил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Крым.

Депутаты также отметили, что готовы отправить делегацию к Эрдогану, чтобы рассказать о жизни российского Крыма и крымских татар.

Ранее кандидат Трампа на пост генпрокурора США признал невозможность вернуть Крым Украине.

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