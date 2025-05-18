Подпорная стена кладбища рухнула на дорогу в Сочи

В Сочи произошло обрушение подпорной стены одного из местных кладбищ, перекрыв движение транспорта в ночное время. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

Инцидент произошел в селе Галицыно, массивные бетонные блоки перекрыли движение на дороге. По данным источника, пострадавших в результате происшествия нет.

Местные жители утверждают, что неоднократно жаловались на наклон ограждения и обращались в администрацию с просьбой принять меры, однако реакции не последовало. Незадолго до обрушения городские власти заявляли, что стена не представляет угрозы.

В настоящее время проезжая часть расчищена, движение транспорта восстановлено. На месте происшествия специалисты оценивают масштабы повреждений и возможные риски.

До этого в Тамбовской области на двух несовершеннолетних обрушилась стена заброшенного здания. Сообщается, что они принесли с собой кувалды, чтобы разрушить одну из стен постройки, в результате чего кирпичная кладка обрушилась.

Ранее в Хабаровске рухнуло здание, на которое жильцы два года жаловались властям.