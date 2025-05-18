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В Тамбовской области на подростков обрушилась стена заброшенного здания

В Тамбовской области двое подростков пострадали при обрушении стены
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Прокуратура Тамбовской области

В Тамбовской области устанавливаются обстоятельства травмирования двух несовершеннолетних на территории заброшенных очистных сооружений, на детей обрушилась часть стены. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 17 мая, четверо несовершеннолетних пришли к заброшенному зданию очистных сооружений. Подростки принесли с собой кувалды и пытались разрушить одну из стен постройки, кирпичная кладка обрушилась на двух приятелей.

Один из них доставлен в больницу в тяжелом состоянии, второй получил небольшие ушибы и ссадины, еще двое подростков не пострадали. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого сообщалось, что в поселке Тепличный Саратовской области двух школьников придавило бетонной плитой. Специалисты экстренных служб с помощью гидравлического инструмента извлекли 12-летнего и 13-летнего мальчиков из-под плиты. Старший ребенок был доставлен в больницу, второму медики помочь не смогли.

Ранее в Екатеринбурге подростку проломило голову упавшими футбольными воротами.

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