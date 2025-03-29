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В Петербурге задержали пенсионера, перевозившего расчлененное тело в продуктовой тележке

В Петербурге задержали мужчину с расчлеленным телом в продуктовой тележке

В Санкт-Петербурге участковый остановил на лестничной площадке в доме по Загородному проспекту мужчину, который вез в тележке части человеческого тела. Об этом сообщает в своем Telegram-канале управление СК по городу.

Как рассказали в ведомстве, 78-летнего пенсионера задержали. В его квартире в том же подъезде тоже нашли останки женщины. Сейчас там работают следователи и криминалисты. СК возбудил дело по статье УК «Убийство».

В начале февраля стало известно, что бывший мэр Самары Виктор Тархов и его жена Наталья были убиты в своей квартире после возвращения из Финляндии — они жили за пределами России уже несколько лет. В причастности к преступлению подозревают их внучку. Она арестована, но отказывается давать показания. По предварительным данным, убийство произошло около месяца назад, после чего тела «месяц хранились законсервированными в бочках». Дочь бывшего мэра отбывает наказание в колонии.

Ранее полицейские на суде рассказали об удивлении при виде мертвого Марадоны.

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