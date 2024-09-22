Петербуржец расчленил любимую и спрятал тело в бочке с кислотой

Жителя Петербурга задержали после того, как в его машине нашли останки человека. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

О произошедшем стало известно после того, как в правоохранительные органы обратилась бывшая супруга подозреваемого. Она рассказала о том, что мужчина убил свою новую возлюбленную и поместил в бочку, залив кислотой.

В результате в автомобиле действительно нашли бочку с частями тела. После этого правоохранители оперативно задержали мужчину на территории другого региона. Вскоре его доставят в Петербург.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательств совершенного преступления», – поделились в ведомстве.

Как сообщает 78.ru, 36-летний подозреваемый ударил 21-летнюю возлюбленную ножом. Когда она перестала дышать, то принес в ванную и расчленил.

«Чтобы окончательно избавиться от улик, злоумышленник сложил останки в бочку и залил все кислотой», – сообщается в публикации.

После произошедшего россиянин позвонил бывшей супруге и рассказал все в деталях. Затем он потребовал, чтобы женщина вернулась к нему, иначе он сделает с ней то же самое.

Ранее в Швейцарии муж пытался избавиться от тела убитой жены с помощью блендера.