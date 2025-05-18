На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дачников предупредили о штрафах за неправильное хранение удобрений

Юрист Поздняков: дачникам грозят штрафы за неправильное хранение удобрений
close
Shutterstock

Дачники могут столкнуться со штрафами в случае неправильного хранения удобрений. Об этом «Ленте.ру» рассказал директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

Юрист пояснил, что, согласно закону «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», удобрения должны храниться в специализированных хранилищах. Если требования будут нарушены, то россиянам может грозить административная ответственность, отметил эксперт.

«Исходя из вышеуказанных требований, можно говорить о том, что хранить удобрения нужно в отдельных местах, соблюдая при этом установленные изготовителем условия хранения (температура, влажность и т.д.) и не допуская попадания удобрений на близлежащие участки, водоемы и системы водоснабжения», — сказал директор департамента.

Поздняков добавил, что для физических лиц сумма штрафа составит от 1 тысячи до 2 тысяч рублей. При этом должностным лицам нужно будет заплатить от 2 тысяч до 5 тысяч рублей, а юридическим лицам — до ста тысяч рублей. Размер штрафа для предпринимателей составит до 5 тысяч рублей.

Накануне руководитель федеральной общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова сообщила, что за нарушение правил пожарной безопасности при приготовлении шашлыка на дачном участке грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Эксперт отметила, что при введении в регионе особого противопожарного режима санкция увеличивается до 10-20 тысяч рублей.

Ранее российским дачникам напомнили о штрафах за нарушение режима тишины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами