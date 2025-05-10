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Российским дачникам напомнили о штрафах за нарушение режима тишины

Роскачество: в России режим тишины распространяется в том числе на дачи
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encierro/Shutterstock/FOTODOM

Требования по соблюдению тишины распространяются не только на городское жилье, но и на загородные и дачные участки. Об этом в беседе с RT сообщили в Роскачестве, комментируя правила, касающиеся шума.

Как пояснили в ведомстве, к источникам шума относятся громкие разговоры, свист, музыка, фейерверки, ремонтные работы и лай домашних животных — все, что может мешать отдыху соседей.

Кроме того, напомнили в Роскачестве, в каждом российском субъекте установлены собственные временные рамки для «часов тишины». Региональные власти вправе самостоятельно определять допустимые периоды, исходя из местной специфики.

В Московской и Ленинградской областях запрещено шуметь в выходные и праздничные дни с 22:00 до 10:00, а в будни — с 21:00 до 08:00. Нарушение этих правил грозит административной ответственностью: в Подмосковье штраф может достигать 3 тыс. рублей, в Ленобласти — до 2 тыс. рублей. При первичном нарушении возможно ограничение предупреждением, однако в случае повторных жалоб сумма штрафа увеличивается.

Ранее россиянам напомнили о штрафах из-за пикника на природе.

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