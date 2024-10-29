Россиянам раскрыли, что лучше купить для сдачи в аренду — квартиру или апартаменты

Апартаменты лучше квартиры подходят для сдачи в аренду, считает депутат Госдумы Никита Чаплин. Своим мнением он поделился с News.ru.

«Если рассматривать объект с точки зрения инвестиционной привлекательности, апартаменты могут быть выгодным вариантом для сдачи в аренду, особенно в крупных городах и туристических зонах», — отметил эксперт.

Дело в том, что апартаменты часто находятся в зданиях с богатой инфраструктурой, что привлекает арендаторов, подчеркнул Чаплин.

Кроме того, за счет более низкой стоимости на рынке апартаменты предлагают лучшие условия окупаемости в краткосрочной перспективе, добавил депутат.

При этом Чаплин напомнил, что апартаменты считаются коммерческой недвижимостью, следовательно, в них нельзя оформить постоянную регистрацию. Между тем квартиры предоставляют больше правовых гарантий.

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