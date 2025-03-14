В МВД объяснили свою позицию по прописке россиян в апартаментах

МВД России выступает за учет граждан по месту их проживания независимо от типа помещения, включая апартаменты. Об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram-канале, комментируя дискуссии о регистрации в апартаментах, которые ведутся с 2016 года.

Сейчас апартаменты классифицируются как нежилая недвижимость, что делает невозможной регистрацию (прописку) в них. Владельцы такой недвижимости платят повышенный налог: 0,5% от кадастровой стоимости ежегодно. Если апартаменты расположены в торгово-офисных зданиях, ставка увеличивается до 1,5%.

Ведомство поддерживает идею легализации апартаментов в любом статусе, что позволит регистрировать в них граждан.

«Это даст возможность принимать решения о прописке по месту жительства или пребывания», — отметила Волк в Telegram-канале.

19 февраля сообщалось, что правительство РФ изучает инициативу МВД, разрешающую регистрацию граждан в нежилых помещениях, включая апартаменты. О данной инициативе заявила Мария Перевощикова, член экспертной группы Общественного совета при Минстрое. По ее информации, МВД разработало проект, позволяющий оформлять прописку в апартаментах, и направило документ на рассмотрение вице-премьеру.

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