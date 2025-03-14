Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МВД объяснили свою позицию по прописке россиян в апартаментах

МВД России предложило учитывать граждан в апартаментах для регистрации
close
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

МВД России выступает за учет граждан по месту их проживания независимо от типа помещения, включая апартаменты. Об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram-канале, комментируя дискуссии о регистрации в апартаментах, которые ведутся с 2016 года.

Сейчас апартаменты классифицируются как нежилая недвижимость, что делает невозможной регистрацию (прописку) в них. Владельцы такой недвижимости платят повышенный налог: 0,5% от кадастровой стоимости ежегодно. Если апартаменты расположены в торгово-офисных зданиях, ставка увеличивается до 1,5%.

Ведомство поддерживает идею легализации апартаментов в любом статусе, что позволит регистрировать в них граждан.

«Это даст возможность принимать решения о прописке по месту жительства или пребывания», — отметила Волк в Telegram-канале.

19 февраля сообщалось, что правительство РФ изучает инициативу МВД, разрешающую регистрацию граждан в нежилых помещениях, включая апартаменты. О данной инициативе заявила Мария Перевощикова, член экспертной группы Общественного совета при Минстрое. По ее информации, МВД разработало проект, позволяющий оформлять прописку в апартаментах, и направило документ на рассмотрение вице-премьеру.

Ранее стала известна цена самой дешевой студии в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами