На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Женщина умерла в египетском аэропорту после падения рекламного щита

Mash: рекламный щит упал на женщин в аэропорту Шарм-эш-Шейх, одна из них умерла
close
Depositphotos

Рекламный щит упал на двух женщин в египетском аэропорту Шарм-эш-Шейх. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел во время посадки на рейс до Астаны.

Пострадавшие — гражданки Казахстана. В результате падения конструкции одна из женщин скончалась на месте от полученных травм. Вторая получила сильные порезы.

Международный аэропорт Шарм-эш-Шейх находится в 18 км от одноименного города-курорта. Он является самым большим аэропортом на Синайском полуострове и третьим по загруженности аэропортом Египта, после аэропорта Каира и Хургады. Воздушная гавань обслуживает в основном чартерные международные пассажирские рейсы.

18 мая жители Челябинска сообщили о падении самолета в районе Северо-Запада. Портал 74.ru заявлял, что инцидент, запечатленный на видео, является технической неисправностью.

В МЧС объяснили произошедшее отсоединением запасного топливного бака у летящего самолета.

Ранее в Калифорнии самолет упал на жилые дома.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами