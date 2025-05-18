Женщина умерла в египетском аэропорту после падения рекламного щита

Mash: рекламный щит упал на женщин в аэропорту Шарм-эш-Шейх, одна из них умерла

Рекламный щит упал на двух женщин в египетском аэропорту Шарм-эш-Шейх. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел во время посадки на рейс до Астаны.

Пострадавшие — гражданки Казахстана. В результате падения конструкции одна из женщин скончалась на месте от полученных травм. Вторая получила сильные порезы.

Международный аэропорт Шарм-эш-Шейх находится в 18 км от одноименного города-курорта. Он является самым большим аэропортом на Синайском полуострове и третьим по загруженности аэропортом Египта, после аэропорта Каира и Хургады. Воздушная гавань обслуживает в основном чартерные международные пассажирские рейсы.

18 мая жители Челябинска сообщили о падении самолета в районе Северо-Запада. Портал 74.ru заявлял, что инцидент, запечатленный на видео, является технической неисправностью.

В МЧС объяснили произошедшее отсоединением запасного топливного бака у летящего самолета.

Ранее в Калифорнии самолет упал на жилые дома.