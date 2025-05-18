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Появились подробности инцидента с самолетом в Челябинске

МЧС: в Челябинске у самолета в небе отсоединился запасной топливный бак

В МЧС заявили, что в Челябинске у летящего самолета отсоединился запасной топливный бак, якобы пустой. Кадры происшествия опубликовал Telegram-канал 74.ru.

В ведомстве назвали борт, с которым произошел инцидент, учебным. По предварительным данным, службы фрагменты еще не нашли.

Источники канала 74.ru. до этого отмечали, что инцидент, запечатленный на видео, является технической неисправностью. При этом в публикации утверждается, что «самолеты целы и пострадавших нет». Кроме того, авторы канала допустили, что падение произошло с борта военного самолета.

Официальных комментариев от МЧС или других аварийно-спасательных служб не поступало.

До этого Telegram-канал SHOT писал, что пассажирский самолет Superjet-100 сбил зайца в аэропорту Сочи. Буквально через несколько секунд после приземления борт снес зайца, который неожиданно выскочил на взлетно-посадочную полосу. После этого самолет зарулил к месту стоянки. Получило ли воздушное судно повреждения в результате столкновения не сообщается.

Ранее в Калифорнии самолет упал на жилые дома.

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