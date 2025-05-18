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Очевидцы сообщили о падении самолета в Челябинске

Жители Челябинска сообщили о падении самолета в районе Северо-Запада

Жители Челябинска сообщили о падении самолета в районе Северо-Запада. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал 74.ru.

«На видео видно, как что-то падает с неба», — говорится в сообщении.

Спустя почти 50 минут неназванные источники канала подтвердили, что инцидент, запечатленный на видео, является технической неисправностью. При этом в публикации утверждается, что «самолеты целы и пострадавших нет».

Официальных комментариев от МЧС или других аварийно-спасательных служб не поступало.

Новость дополняется.

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