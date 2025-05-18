На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белгороде сотрудников ППС задержали с крупной партией наркотиков

В Белгороде сотрудница ППС и ее бывший коллега задержаны с 6 кг наркотиков
close
Александр Кряжев/РИА Новости

В Белгороде сотрудница патрульно-постовой службы (ППС) и ее бывший коллега задержаны с 6 килограммами наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Автомобиль, в котором находились 31-летняя Диана и 30-летний Антон, был остановлен 14 мая на трассе М-2. В сабвуфере автомобиля сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков обнаружили шесть больших и один маленький сверток с солью и мефедроном общим весом 6 кг.

По версии следствия, работники ППС везли наркотики для продажи. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на производство и сбыт наркотиков» (УК РФ, статья 228.1).

Кроме того, мужчина привлечен к административной ответственности за употребление наркотиков. Женщину уволили из МВД за поступок, порочащий честь сотрудника органов.

23 октября 2024 в Москве двух сотрудников Росгвардии задержали в ходе совместной операции МВД и ФСБ. Мужчины сбывали мефедрон, конфискованный у закладчиков.

Ранее в порту Петербурга задержали партию кокаина на общую сумму в 500 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами