В Белгороде сотрудников ППС задержали с крупной партией наркотиков

В Белгороде сотрудница ППС и ее бывший коллега задержаны с 6 кг наркотиков

В Белгороде сотрудница патрульно-постовой службы (ППС) и ее бывший коллега задержаны с 6 килограммами наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Автомобиль, в котором находились 31-летняя Диана и 30-летний Антон, был остановлен 14 мая на трассе М-2. В сабвуфере автомобиля сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков обнаружили шесть больших и один маленький сверток с солью и мефедроном общим весом 6 кг.

По версии следствия, работники ППС везли наркотики для продажи. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на производство и сбыт наркотиков» (УК РФ, статья 228.1).

Кроме того, мужчина привлечен к административной ответственности за употребление наркотиков. Женщину уволили из МВД за поступок, порочащий честь сотрудника органов.

23 октября 2024 в Москве двух сотрудников Росгвардии задержали в ходе совместной операции МВД и ФСБ. Мужчины сбывали мефедрон, конфискованный у закладчиков.

Ранее в порту Петербурга задержали партию кокаина на общую сумму в 500 млн рублей.