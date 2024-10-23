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В Москве двое росгвардейцев отбирали наркотики у закладчиков и продавали

Baza: в Москве двое сотрудников Росгвардии торговали наркотиками

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Телеграм-канал «Baza»

Двух сотрудников Росгвардии задержали во время совместной операции МВД и ФСБ, мужчины сбывали мефедрон, конфискованный у закладчиков. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным следствия, 28-летний и 46-летний росгвардейцы организовали незаконный бизнес. Они ловили закладчиков, вымогали у них деньги и отбирали запрещенные вещества. Наркотики мужчины впоследствии продавали.

Приятелей удалось задержать во время очередной продажи. При них обнаружили три свертка мефедрона весом 1,5 грамма. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела о незаконном сбыте наркотических средств с использованием служебного положения. Мужчинам грозит до 20 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Севастополе владелец пункта выдачи заказов торговал наркотиками на работе. При обыске в подсобке пункта были найдены полимерный пакет с веществом растительного происхождения, весы, мобильный телефон и 190 тысяч рублей наличными. В отношении россиянина возбуждено уголовное дело, мужчина заключен под стражу.

Ранее мужчина выбросил из окна сверток с наркотиками прямо под ноги полицейскому.

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