На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Голикова назвала сложным вопрос о переносе маткапитала на второго ребенка

Голикова: перенос суммы маткапитала на второго ребенка нужно оценивать
close
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Перенос основной суммы материнского капитала с первого ребенка на второго остается непростым и требует взвешенного подхода. Об этом сообщила ТАСС вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она отметила, что такая мера затрагивает чувствительную социальную сферу. По словам Голиковой, после введения маткапитала на первого ребенка в 2020 году в стране удалось замедлить темпы снижения рождаемости. Именно это было одной из целей инициативы — стимулировать появление первенцев в семьях.

Голикова напомнила, что сейчас обсуждаются различные варианты модернизации системы поддержки, в том числе возможное изменение размера выплат в зависимости от того, каким по счету рождается ребенок. Соответствующее поручение правительству ранее дал президент Владимир Путин — предложения должны быть подготовлены к 1 декабря.

Кроме того, вице-премьер рассказала, что в рамках нацпроекта «Семья» в 41 регионе уже реализуются индивидуальные меры поддержки семей. Субъекты России выбирают наиболее подходящие для своей демографической ситуации решения. Итоги первого года реализации этих мер планируется подвести в 2025 году. На их основе будет принято решение об обновлении федеральной политики в этой сфере.

Ранее стало известно, какую квартиру можно купить на материнский капитал.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами