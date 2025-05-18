Голикова назвала сложным вопрос о переносе маткапитала на второго ребенка

Перенос основной суммы материнского капитала с первого ребенка на второго остается непростым и требует взвешенного подхода. Об этом сообщила ТАСС вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она отметила, что такая мера затрагивает чувствительную социальную сферу. По словам Голиковой, после введения маткапитала на первого ребенка в 2020 году в стране удалось замедлить темпы снижения рождаемости. Именно это было одной из целей инициативы — стимулировать появление первенцев в семьях.

Голикова напомнила, что сейчас обсуждаются различные варианты модернизации системы поддержки, в том числе возможное изменение размера выплат в зависимости от того, каким по счету рождается ребенок. Соответствующее поручение правительству ранее дал президент Владимир Путин — предложения должны быть подготовлены к 1 декабря.

Кроме того, вице-премьер рассказала, что в рамках нацпроекта «Семья» в 41 регионе уже реализуются индивидуальные меры поддержки семей. Субъекты России выбирают наиболее подходящие для своей демографической ситуации решения. Итоги первого года реализации этих мер планируется подвести в 2025 году. На их основе будет принято решение об обновлении федеральной политики в этой сфере.

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