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Стало известно, какую квартиру можно купить на материнский капитал

Финансист Селезнев: на маткапитал можно купить квартиру по цене до 4,56 млн руб.
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Россияне могут купить квартиру по цене 4,56 млн рублей на материнский капитал в 2025 году, заявил «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку »Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Максимальная сумма материнского капитала в этом году — чуть более 912 тыс. рублей при рождении второго или любого последующего ребенка. Но только один раз в жизни за всю семью. Маткапитал можно использовать как сертификат на первый взнос в ипотеку, при этом каждый год он индексируется, и пару лет назад (в 2023 году) он составлял максимум 587 тыс. рублей (с тех пор вырос более чем на 55%). Стандартный минимальный взнос за ипотеку — 20%. То есть в этом году, если у семьи нет других денег на покупку жилья, их условный лимит цены при взносе маткапиталом — 4,56 млн рублей. На эту сумму можно купить 3-комнатную квартиру (для разнополых детей), если цена за метр составит в пределах 75 тыс. (минимальная трешка это 60 метров). Крупных городов с такими ценами очень мало», — отметил Селезнев.

По данным ЦИАН, при таком лимите можно купить «трешки» в Екатеринбурге, Верхней Пышме (Свердловская область), Березовском (Свердловская область). Согласно статистике «Домклика», в других регионах, таких как Челябинская область, Пермский край, Республика Башкортостан и Волгоградская область, стоимость квадратного метра на вторичном рынке составляет менее 80 тыс. рублей, что тоже делает возможным приобретение трехкомнатной квартиры в пределах 4,56 млн рублей.

Ранее в России оценили разницу в ценах между новостройками и вторичными квартирами.

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