Названы грибы, за сбор которых могут оштрафовать на миллион рублей

В России за сбор некоторых грибов могут оштрафовать на 1 млн рублей

За сбор грибов, занесенных в Красную книгу, в России с октября 2023 года предусмотренны штрафы и уголовное наказание. Об этом пишет RT со ссылкой на пресс-службу «АльфаСтрахования».

В компании рассказали, что в списке запрещенных к сбору около 41 вида грибов, включая мухомор крошащийся, паутинник душистый, вешенку небродийскую, трюфель летний, шишкогриб хлопьеножковый, опенок чеканный, трутовик корнелюбивый.

Если грибник случайно срезал какой-либо гриб из этого списка, то штраф составит от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей. При умышленном сборе — до четырех лет принудительных работ плюс штраф до миллиона рублей. За продажу группой лиц грозит до девяти лет тюрьмы и штраф до 3 млн рублей.

Если гражданин с умыслом собрал краснокнижные грибы и разместил фото или видео в соцсетях, то наказание составит до шести лет лишения свободы и штраф до 2 млн рублей.

В компании рекомендовали собирать только знакомые грибы — опята, лисички, белые или подберезовики.

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