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Россиян предупредили об ответственности за сбор особых грибов

Юрист Георгиева: сбор ценных грибов мацутакэ грозит уголовной ответственностью
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puttography/Shutterstock/FOTODOM

Россиянам может грозить уголовная ответственность за сбор особо ценных грибов — рядовки мацутакэ. Об этом рассказала юрист Алла Георгиева в интервью для агентства «Прайм».

Максимальное наказание за сбор этих грибов составляет лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом до 1 миллиона рублей. Гриб рядовка мацутакэ внесен в Красную книгу России и растет на Кавказе, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, а также на острове Сахалин.

За сбор других грибов, внесенных в Красную книгу, россиянам грозит административная ответственность и штраф.

До этого сообщалось, что сезон весенних грибов стартует в Подмосковье 19 апреля.

В этот период грибники смогут собрать сморчки и сморчковую шапочку, которые являются самыми безопасными. Они встречаются среди осин, в местах, где много воды. Например, в канавках и на бывших торфоразработках. Тихомиров посоветовал собирать их на востоке от Москвы, по направлению в сторону Шатуры, или на юго-востоке, по направлению к Рязанской области.

Помимо этого, в березняках можно будет собрать строчки гигантские.

Ранее в океане нашли грибы, способные поедать пластик.

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