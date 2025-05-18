Стало известно о погибших во время столкновения парусника с мостом в Нью-Йорке

NYT: два человека погибли после столкновения парусника с мостом в Нью-Йорке

Два человека погибли в результате столкновения мексиканского парусника с Бруклинским мостом в Нью-Йорке. Об этом пишет New York Times.

Трагедию подтвердил мэр мегаполиса Эрик Адамс в социальных сетях после полуночи. Он отметил, что еще двое пострадавших находятся в больнице в критическом состоянии.

Власти заявили, что управляющий корабля столкнулся с «механическими проблемами». Национальный совет по безопасности на транспорте проведет полное расследование аварии.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье по московскому времени. По информации издания New York Post, речь идет о мексиканском военном паруснике, на борту которого находилось 277 человек. В результате инцидента огромные мачты рухнули на палубу. В результате происшествия травмы получили не менее 19 членов экипажа.

Движение транспорта по Бруклинскому мосту не нарушено. На месте продолжает дежурить корабль экстренных служб, контролирующий обстановку в акватории Ист-Ривер.

Ранее у причала в Петербурге столкнулись три судна.