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В России разработают ГОСТ на халяльную продукцию

Росстандарт намерен создать ГОСТ халяльных туристических услуг
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Павел Лисицын/АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов»/РИА Новости

Росстандарт намерен разработать ГОСТ для халяльных туристических услуг. Об этом рассказал глава Росстандарта Антон Шалаев в интервьюТАСС на полях международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

«До конца года ожидаем появления стандарта в сфере услуг туризма и размещения по требованиям халяль, что, наверное, привлечет интерес дополнительных зарубежных гостей исламского мира», — рассказал Шалаев.

В России с 2022 года действуют три национальных государственных стандарта на халяль, в которых определено, какая продукция является халяльной, а также изложены требования к процессу производства такой продукции. Решение о разработке таких стандартов было принято в 2017 году. Термин «халяль» обозначает дословно «все, что разрешено в исламе».

До этого эксперт Королева рассказала, что с 2021 года в России наблюдается тренд на повышение спроса на халяль.

Ранее московская пивоваренная компания оспорила запрет на халяльные энергетики.

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