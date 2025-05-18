Названа площадь лесных пожаров в Бурятии

В Бурятии действуют лесные пожары на общей площади более 24 тысяч гектаров

В Бурятии действуют 13 лесных пожаров, охвативших более 24 тысяч гектаров. Об этом сообщается в Telegram-канале республиканского агентства лесного хозяйства.

«По оперативным данным, утром 18 мая действует 13 лесных пожаров: в Баунтовском эвенкийском и Еравнинском районах, на общей площади 24 119 гектаров», — сказано в сообщении.

По данным ведомства, за сутки были потушены два лесных пожара в Баунтовском эвенкийском и Селенгинском районах. В Еравнинском районе зафиксированы три возгорания, которые были локализованы на площади свыше шести тысяч гектаров.

По информации агентства, причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем. Угрозы для населенных пунктов нет — возгорание распространяется по сухой траве и кустарникам.

В борьбе с пожарами задействованы 319 человек и 59 единиц специальной техники.

В Бурятии введён режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Использование открытого огня строго запрещено.

По состоянию на 14 мая в Бурятии были зафиксированы 20 лесных пожаров низкой интенсивности в Баунтовском эвенкийском и Еравнинском районах. Причиной их возникновения стало неосторожное обращение с огнем. Площадь лесных пожаров на территории республики составляла 57,8 тыс. гектаров.

Ранее появилось видео, как самолет-амфибия тушит пожары в Забайкалье.