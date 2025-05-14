В Бурятии возросла площадь лесных пожаров

В Бурятии площадь лесных пожаров увеличилась до 57,8 тыс. гектаров

Площадь лесных пожаров на территории Бурятии за сутки возросла до 57,8 тыс. гектаров. Об этом сообщает республиканское агентство лесного хозяйства.

Утром 13 мая площадь пожаров составляла 53,2 тыс. гектаров. 14 мая площадь возгораний увеличилась до 57,844 тыс. гектаров.

В настоящее время в республике зафиксированы 20 лесных пожаров низкой интенсивности в Баунтовском эвенкийском и Еравнинском районах. Причиной возникновения пожаров стало неосторожное обращение с огнем.

В тушении огня участвуют 405 человек, задействовано 78 единиц специальной лесопожарной техники. Более половины сотрудников авиалесоохраны сейчас находятся в Баунтовском и Еравнинском районах.

14 мая сообщалось, что спасатели в Амурской области потушили пожар на подступах к городу, где живут сотрудники космодрома Восточный.

13 мая сообщалось, что в Забайкальском крае увеличилась площадь лесных пожаров.

Ранее житель Читы заявил, что природный пожар тушат больше добровольцев, чем пожарных.