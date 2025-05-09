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Женщину отправили под суд после того, как она разбила яйцо о лоб своего ребенка

В Швеции женщину оштрафовали за яйцо, разбитое ею о лоб своей дочери
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Depositphotos

Молодую мать из Швеции осудили за то, что она разбила яйцо о лоб дочери ради видео, пишет Oddity Central.

Инцидент произошел прошлым летом, когда 24-летняя мать из Хельсингборга сказала своей дочери, что они собираются вместе испечь яблочный пирог и снять процесс для соцсетей. В какой-то момент женщина взяла яйцо и разбила его о лоб девочки, и желток потек по ее лицу. Мать засмеялась, а дочь призналась, что испытала боль, и попросила ее остановиться.

Ролик набрал около 100 тыс. просмотров в TikTok, и один из зрителей обратился по этому поводу в полицию. В результате женщину заподозрили в насилии над ребенком. Подозреваемая настаивала, что это была просто глупая шутка. По ее словам, этот спорный сюжет для видео тогда был трендом в TikTok, и многие родители сняли подобные ролики. Однако ее доводы не убедили судью, а прокурор назвал поступок подсудимой «безрассудным».

В итоге жительница Швеции получила штраф в размере 20 тыс. шведских крон (более 168 тыс. рублей — «Газета.Ru»).

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