В Чехии не подтвердили вирус Эбола у прибывшего из Конго в Прагу пациента

Глава Минздрава Чехии Властимил Валек заявил, что у гражданина США, побывавшего в Демократической республике Конго и госпитализированного со схожими признаками в Праге, не было подтверждено наличие вируса лихорадки Эбола.

«Лабораторные анализы тестов данного пациента, проведенные по нашей просьбе в Институте Роберта Коха в Берлине, не подтвердили наличия у него вируса лихорадки Эбола или другого серьезного заболевания. Превентивный карантин для 26 человек, бывших в последние дни в контакте с мужчиной, может быть окончен», — сказал министр.

17 мая издание Novinky со ссылкой на Министерство здравоохранения Чехии писало о госпитализации в Праге пациента с подозрением на лихорадку Эбола. Для подтверждения диагноза образцы анализов были направлены в Институт Роберта Коха в Берлине. По словам директора департамента охраны общественного здоровья минздрава Чехии Матиаша Фошума, к полудню субботы вирусологи установили 26 контактных лиц американца в Чехии.

Лихорадка Эбола — тяжелое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом Эбола, проявляющееся в виде вирусной геморрагической лихорадки с кровотечениями. Крупные вспышки впервые зафиксированы в 1976 году в Судане и Конго, близ реки Эболы, давшей название вирусу. Смертность зависит от типа вируса. В марте 2014 года началась крупная эпидемия в Гвинее, распространившаяся на другие страны Западной Африки. Симптомы включают диарею, рвоту и мышечные боли.

Ранее в Роспотребнадзоре исключили распространение вируса Эбола в РФ.