В Чехии госпитализировали пациента с подозрением на лихорадку Эбола

В Праге госпитализировали пациента с подозрением на лихорадку Эбола, прибывшего в Чехию из Демократической Республики Конго. Для подтверждения диагноза образцы анализов были направлены в Институт Роберта Коха в Берлине, пишет издание Novinky со ссылкой на Министерство здравоохранения Чехии.

«Гражданин США прибыл в Чехию 6 мая из поездки в Руанду и Демократическую республику Конго. В пятницу он обратился в больницу в городе Таборе (в центральной части страны. — Ред.) с жалобами на плохое самочувствие. После того как у мужчины было выявлено подозрение на Эболу, он специальным транспортом со всеми предосторожностями был отправлен в пражскую больницу «Буловка», специализирующуюся на инфекционных заболеваниях. Для уточнения диагноза экспресс-тесты пациента отправлены в Институт Роберта Коха в Берлине», — говорится в сообщении.

По словам директора департамента охраны общественного здоровья минздрава Чехии Матиаша Фошума, к полудню субботы вирусологи установили 26 контактных лиц американца в Чехии.

Пресс-секретарь больницы Эва Столейда Либигерова отметила, что «мужчина с подозрением на Эболу находится в специальном биобоксе, где медики работают в специальных костюмах, тщательно дезинфицируя себя при входе и выходе».

Лихорадка Эбола — тяжелое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом Эбола, проявляющееся в виде вирусной геморрагической лихорадки с кровотечениями. Крупные вспышки впервые зафиксированы в 1976 году в Судане и Конго, близ реки Эболы, давшей название вирусу. Смертность зависит от типа вируса. В марте 2014 года началась крупная эпидемия в Гвинее, распространившаяся на другие страны Западной Африки. Симптомы включают диарею, рвоту и мышечные боли.

В Роспотребнадзоре исключили риски распространения вируса Эбола в России после сообщений о выявлении случаев заболевания лихорадкой в Уганде.

Ранее ученые совершили прорыв в создании защиты от смертоносных филовирусов.