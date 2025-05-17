На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Чехии госпитализировали пациента с подозрением на лихорадку Эбола

Novinky: пациент с подозрением на лихорадку Эбола госпитализирован в Чехии
close
Максим Богодвид/РИА Новости

В Праге госпитализировали пациента с подозрением на лихорадку Эбола, прибывшего в Чехию из Демократической Республики Конго. Для подтверждения диагноза образцы анализов были направлены в Институт Роберта Коха в Берлине, пишет издание Novinky со ссылкой на Министерство здравоохранения Чехии.

«Гражданин США прибыл в Чехию 6 мая из поездки в Руанду и Демократическую республику Конго. В пятницу он обратился в больницу в городе Таборе (в центральной части страны. — Ред.) с жалобами на плохое самочувствие. После того как у мужчины было выявлено подозрение на Эболу, он специальным транспортом со всеми предосторожностями был отправлен в пражскую больницу «Буловка», специализирующуюся на инфекционных заболеваниях. Для уточнения диагноза экспресс-тесты пациента отправлены в Институт Роберта Коха в Берлине», — говорится в сообщении.

По словам директора департамента охраны общественного здоровья минздрава Чехии Матиаша Фошума, к полудню субботы вирусологи установили 26 контактных лиц американца в Чехии.

Пресс-секретарь больницы Эва Столейда Либигерова отметила, что «мужчина с подозрением на Эболу находится в специальном биобоксе, где медики работают в специальных костюмах, тщательно дезинфицируя себя при входе и выходе».

Лихорадка Эбола — тяжелое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом Эбола, проявляющееся в виде вирусной геморрагической лихорадки с кровотечениями. Крупные вспышки впервые зафиксированы в 1976 году в Судане и Конго, близ реки Эболы, давшей название вирусу. Смертность зависит от типа вируса. В марте 2014 года началась крупная эпидемия в Гвинее, распространившаяся на другие страны Западной Африки. Симптомы включают диарею, рвоту и мышечные боли.

В Роспотребнадзоре исключили риски распространения вируса Эбола в России после сообщений о выявлении случаев заболевания лихорадкой в Уганде.

Ранее ученые совершили прорыв в создании защиты от смертоносных филовирусов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами