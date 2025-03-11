В Роспотребнадзоре исключили распространение вируса Эбола в РФ

В Роспотребнадзоре исключили риски распространения вируса Эбола в России после сообщений о выявлении случаев заболевания лихорадкой в Уганде. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что 30 января 2025 года Минздрав Уганды сообщил о новой вспышке вируса Эбола-Судан, одного из шести известных видов инфекции. Первым зараженным оказался медицинский работник, а позднее стало известно о заболевании четырехлетнего ребенка.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что риск распространения вируса на территории России в настоящее время отсутствует. Там также напомнили, что на пунктах пропуска через государственную границу действует автоматизированная информационная система «Периметр», которая помогает выявлять граждан с симптомами инфекционных заболеваний. Роспотребнадзор разработал диагностические наборы для обнаружения генетического материала вируса Эбола и тест-системы для выявления антител.

При этом в ведомстве отметили, что на данный момент не существует одобренных лекарств и вакцин для лечения заболевания, вызванного вирусом Эбола-Судан. В связи с этим гражданам РФ, планирующим поездки в Уганду, рекомендуется учитывать текущую эпидемиологическую обстановку и соблюдать меры предосторожности.

В конце февраля Роспотребнадзор сообщал, что в Демократической Республике Конго произошла вспышка неизвестной болезни. С начала месяца было выявлено более 943 случаев заболевания лихорадкой.

Ранее на границе РФ усилили контроль из-за возможной лихорадки Эбола у жителей Нью-Йорка.