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Летевший в Анталью самолет вернулся в Минводы из-за проблем с двигателем

Самолет из Минвод в Анталью вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности
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Fasttailwind/Shutterstock/FOTODOM

Воздушное судно Boeing-752, выполнявшее рейс из Минеральных Вод в турецкую Анталью, было вынуждено вернуться в аэропорт отправления. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По данным ведомства, причиной возвращения стала неисправность одного из двигателей. Инцидент произошел накануне около 21:00 по московскому времени. На борту находилось более 230 человек, включая 41 ребенка. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.

После проверки самолет временно вывели из эксплуатации для технической проверки. На замену ему подготовили резервный борт, который должен был вылететь сегодня в 7:40 мск.

Красноярская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения норм безопасности полетов, а также следит за тем, чтобы были соблюдены права всех пассажиров.

На этой же неделе пассажирский самолет Airbus A319, выполнявший рейс ХабаровскЮжно-Сахалинск, не смог приземлиться с первого раза в связи с нахождением лисы вблизи взлетно-посадочной полосы. Воздушному судну пришлось уйти на второй круг.

Ранее российские туристы застряли в Петербурге из-за атаки беспилотников.

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