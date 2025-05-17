В Новосибирске вынужденно сел самолет, следовавший в Москву

Следовавший в Москву самолет приземлился в Новосибирске по технической причине

Пассажирский самолет Airbus A-320, следовавший из Горно-Алтайска в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Толмачево в Новосибирске по технической причине. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры в Telegram-канале.

Из заявления следует, что воздушное судно принадлежит компании S7 Airlines («Сибирь»). Лайнер осуществил незапланированную посадку в Новосибирске примерно в 10:00 по местному времени (6:00 мск).

«На борту находилось свыше 150 пассажиров. В настоящее время воздушное судно отстранено от полетов», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

Там добавили, что для выполнения рейса был выделен резервный самолет.

В связи с произошедшим Новосибирская транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров и организовала проверку. Сотрудникам ведомства предстоит провести надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов.

13 мая на борту воздушного судна во время полета в Иркутской области возникла техническая неисправность. В результате члены экипажа приняли решение совершить посадку в аэропорту в Иркутске.

Как рассказали в Следственном комитете РФ, воздушное судно благополучно приземлилось, и никто не пострадал. Тем не менее следователи начали проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Ранее пассажирский рейс Минеральные Воды — Анталья вернулся в аэропорт отправления из-за неисправности одного из двигателей.