Россиянам рассказали, как обезопасить детей от укуса змеи

Главный педиатр Московской области, директор НИКИ детства Нисо Одинаева посоветовала надевать на ребенка плотную одежду и обувь из кожи или резины, чтобы защитить от гадюк. Ее слова приводит «Радио 1».

«Важно объяснить ребенку, что змеи не нападают первыми, но могут укусить, если почувствуют опасность. Перед нападением змея сворачивается в кольцо, издает угрожающее шипение и только потом совершает бросок», — сообщила эксперт.

Врач добавила, что помимо подходящей для леса одежды, ребенку следует объяснить, чтобы он внимательно смотрел под ноги, поскольку он сможет избежать встречи со змеей, если он заметит ее на расстоянии. Также Одинаева посоветовала не пытаться змею напугать, чтобы та уползла, поскольку так можно только спровоцировать нападение.

До этого врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов в беседе с «Газетой.Ru» предупредил, что при укусе ядовитой змеи стоит запомнить время получения раны и минимально двигаться, чтобы замедлить распространение яда по организму.

Ранее змея оставила без электричества 10 тысяч человек в США.