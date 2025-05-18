На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как обезопасить детей от укуса змеи

Педиатр Одинаева рассказала о способах защиты детей от гадюк
close
Pixabay

Главный педиатр Московской области, директор НИКИ детства Нисо Одинаева посоветовала надевать на ребенка плотную одежду и обувь из кожи или резины, чтобы защитить от гадюк. Ее слова приводит «Радио 1».

«Важно объяснить ребенку, что змеи не нападают первыми, но могут укусить, если почувствуют опасность. Перед нападением змея сворачивается в кольцо, издает угрожающее шипение и только потом совершает бросок», — сообщила эксперт.

Врач добавила, что помимо подходящей для леса одежды, ребенку следует объяснить, чтобы он внимательно смотрел под ноги, поскольку он сможет избежать встречи со змеей, если он заметит ее на расстоянии. Также Одинаева посоветовала не пытаться змею напугать, чтобы та уползла, поскольку так можно только спровоцировать нападение.

До этого врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов в беседе с «Газетой.Ru» предупредил, что при укусе ядовитой змеи стоит запомнить время получения раны и минимально двигаться, чтобы замедлить распространение яда по организму.

Ранее змея оставила без электричества 10 тысяч человек в США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами