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Врач рассказал, что нельзя делать при укусе ядовитой змеи

Врач Неронов: после укуса ядовитой змеи не стоит много двигаться и высасывать яд

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При укусе змеи стоит запомнить время получения раны и минимально двигаться, чтобы замедлить распространение яда по организму. Кроме того, не надо пытаться отсосать яд, рассказал «Газете.Ru» врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов.

«При укусе змеи критически важно избежать паники и действовать последовательно. Первый шаг — обеспечить безопасность, отойдя на достаточное расстояние от рептилии. Фиксация времени происшествия поможет медикам в дальнейшем. Незамедлительный вызов скорой помощи или транспортировка в медицинское учреждение должны стать приоритетом. На предварительном этапе необходимо освободить пострадавшего от сдавливающих предметов — колец, браслетов, тесной одежды. Ограничение подвижности уменьшит скорость распространения яда», – рассказал врач.

Обработка раны антисептиком и наложение свободной повязки помогут предотвратить вторичное инфицирование. Допустим прием стандартных обезболивающих препаратов, однако следует избегать веществ, влияющих на свертываемость крови.

«Распространенные в народе методы «первой помощи» часто оказываются не только бесполезными, но и вредными. Попытки высосать яд, вопреки кинематографическим стереотипам, практически неэффективны и могут привести к дополнительному отравлению. Категорически противопоказаны любые манипуляции с раной — разрезы, прижигания или наложение жгутов. Эти действия лишь усугубляют повреждение тканей и ускоряют всасывание токсинов», – заключил врач.

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