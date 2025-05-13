Змея оставила без электричества 10 тысяч человек в США

Почти 10 тысяч человек в Северной Каролине остались без света из-за одной змеи, сообщает People.

Нештатная ситуация возникла в понедельник, 5 мая, на подстанции компании Duke Energy, которая поставляет электроэнергию клиентам в Северной и Южной Каролине, Флориде и других штатах. Представитель Duke Energy заявил, что отключение электричества произошло после того, как серый полоз соприкоснулся с оборудованием, и затронуло Дарем, Форсайт и Гастон. Блэкаут начался около 11 часов вечера и длился около трех часов.

В компании отметили, что выясняют, как змея попала на подстанцию ​​Дарема, поскольку на объекте было установлено специально защитное ограждение от проникновения животных.

«Мы вносим улучшения в сетку по всей нашей системе, чтобы усилить защиту важного оборудования и обеспечить бесперебойное электроснабжение сообществ, которым мы служим», — сказал представитель Duke Energy.

По данным экологической организации The Nature Conservancy, из-за отключений электроэнергии, вызванных животными, в США ежегодно страдают около 13 млн американцев.

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