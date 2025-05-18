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Россиянам напомнили об опасностях при посещении зарубежных стран во время отпуска

Глава Роспотребнадзора Попова дала рекомендации россиянам, собирающимся в отпуск
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Viktorya Telminova/Shutterstock/FOTODOM

Посещение зарубежных стран в период отпусков несет множество рисков, следует употреблять безопасную еду и воду, а также пользоваться репеллентами в южных странах. Об этом сообщила в беседе с ТАСС глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Человек должен помнить обо всех рисках, которые его окружают, не расслабляться до такой степени, чтобы забыть о том, что он уязвим», — заявила собеседница агентства.

Также Попова напомнила о базовых мерах профилактики различных кишечных инфекций, призывая мыть руки, овощи и фрукты, а также быть уверенными в чистоте воды, а также иметь информацию о том, из какой воды приготовлен лед.

Кроме того, глава Роспотребнадзора напомнила, что в настоящее время в южном полушарии начинается сезон гриппа, отметив, что маска не станет лишней в путешествиях.

Среди прочего, собеседница агентства призвала использовать в поездках репелленты, поскольку многие насекомые разносят тяжелые заболевания.

«Несложные правила, но очень важно их соблюдать, чтобы отпуск провести хорошо, сохранить свое здоровье и ничего не привезти в родную страну», — резюмировала глава Роспотребнадзора.

В начале марта российские туроператоры сообщали, что отмечают растущий спрос на поездки в Иран. По данным аналитиков, объем бронирований по направлению за январь — февраль уже вырос на 30% по сравнению с прошлым годом. Среди причин эксперты выделяли спад цен на турпакеты и расширение предложения. Однако, отметили эксперты, о массовом интересе россиян к стране говорить еще рано — Иран способен привлекать больше туристов, но ему не хватает более глубокой позитивной PR-кампании на российском туррынке.

Ранее россиянам назвали популярные во время отпуска схемы мошенничества.

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