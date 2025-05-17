Россиянам назвали популярные во время отпуска схемы мошенничества

Злоумышленники могут использовать множество схем обмана туристов. О популярных мошеннических схемах в интервью RT рассказал директор по информационной безопасности в сервисе путешествий Туту.ру Валентин Лякутин.

»«Самая главная опасность — кража денег с банковских карт. Мошенники по-прежнему стараются опустошить «пластик» туриста», — заявил он.

По словам эксперта, в некоторых странах распространена практика, когда человек в кафе для оплаты счета отдает свою банковскую карту официанту, который уходит с ней для закрытия чека, а потом получает все реквизиты и необходимые данные для кражи средств.

Помимо этого, Лякутин добавил, что злоумышленники продолжают красть деньги через банкоматы с вредоносными программами. Для безопасного снятия или внесения средств следует пользоваться банкоматами в отелях или в банках.

Кроме того, во время отдыха не следует забывать про защиту персональных данных, особенно при использовании общедоступной сети Wi-Fi. Специалист отметил, что сейчас сети более надежно защищены, однако важно обращать внимание на сигналы телефона, сообщающие о вредоносном вмешательстве.

Ранее россиян предупредили о мошеннических письмах о проверке графика отключений воды.