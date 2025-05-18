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Блогера Владоса Мироса задержали в Санкт-Петербурге

SHOT: правоохранители задержали блогера Владоса Мироса в Санкт-Петербурге
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Global Look Press

Правоохранители задержали блогера Владоса Мироса в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, блогербыл задержан во время облавы в клубе Department 57 на Конюшенной площади, где в этот момент проходила вечеринка. По словам очевидцев, мероприятие неожиданно остановили. Посетителей выстроили вдоль стен, у некоторых проверили паспорта. Мироса и его подругу, хореографа Анну Лукину, вывели из клуба и увезли. Вся операция заняла около десяти минут. Причина задержания пока не известна.

Владос Мирос — известный бьюти-блогер в соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), аудитория которого насчитывает около двух миллионов подписчиков.

13 мая Свердловский районный суд поместил под домашний арест блогера Актилека Орозбекова, который организовывал в Киргизии так называемые «языковые патрули». Орозбеков был задержан правоохранительными органами 6 мая по подозрению в возбуждении межнациональной розни.

Ранее треш-блогер устроил дебош в метро Петербурга и снял все на видео.

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