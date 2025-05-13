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В Киргизии отправили под домашний арест блогера, проводившего «языковые патрули»

Организатора «языковых патрулей» в Киргизии отправили под домашний арест
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Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

Блогер Актилек Орозбеков, который организовывал в Киргизии так называемые «языковые патрули», по решению Свердловского районного суда Бишкека был помещен под домашний арест на время расследования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Верховного суда страны.

«Решением суда А.О. (Актилек Орозбеков, — прим. ред.) помещен под домашний арест на время следствия», — говорится в сообщении.

Согласно заявлению пресс-службы, Орозбеков был задержан правоохранительными органами 6 мая по подозрению в возбуждении межнациональной розни.

В суде подчеркнули, что подозреваемому также временно запрещено делать публикации в социальных сетях.

Орозбеков размещал на своих страницах в социальных сетях видеозаписи, где он организовывал «языковые патрули» в различных магазинах и заведениях общественного питания Киргизии. В этих роликах он проверял, есть ли меню на киргизском языке, настаивал на том, чтобы сотрудники общались с ним исключительно на киргизском, и провоцировал конфликты.

До этого языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень заявил, что в эфирах украинских телеканалов страны, несмотря на конституцию страны, продолжает использоваться русский язык.

Ранее «языковые патрули» начали работу на Украине.

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