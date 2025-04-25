Треш-блогер устроил дебош в метро Петербурга и снял все на видео

В Петербурге треш-блогера задержали за дебош в метро

В Петербурге молодого человека заподозрили в нарушении общественного порядка в метро. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел между станциями «Лиговский проспект» и «Площадь Александра Невского». О произошедшем в полиции узнали после того, как группа треш-блогеров самостоятельно опубликовала кадры в соцсетях. На них видно, как один из участников распивает алкоголь, предположительно, в кабине пилота поезда в метро.

«Полицейским следствием по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»)», – сообщается в публикации.

Сначала правоохранители задержали «главного героя» видео. Известно, что ему 24 года, он из Салехарда, но проживает в Подмосковье. По словам самого молодого человека, на кадрах он был пьян.

Помимо этого, сотрудники МВД установили еще двух 15-летних участников дебоша и приняли меры к их задержанию.

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