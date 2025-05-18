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Россиянам рассказали, когда можно не расписываться в паспорте

МВД: прочерк в паспорте допустим при невозможности расписаться
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Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

Не ставить подпись в паспорте россияне могут только в том случае, если они физически неспособны расписаться, сообщили ТАСС в МВД России.

В ведомстве уточнили, что тогда в документе будет прочерк. В МВД также упомянули, что при изменении подписи переоформлять паспорт не нужно.

Как уточняется, под подписью законодательство РФ обычно понимает написанные гражданином страны фамилию, имя и отчество и уникальную совокупность символов. Обычно они присутствуют на документах, где указано лицо, которое поставило подпись.

Четыре дня назад главное управление по вопросам миграции МВД России рассказало, что россиянам необязательно регистрироваться по новому адресу, если они переезжают в пределах региона, где уже зарегистрированы. А при переезде в населенный пункт в другом регионе на срок более чем 90 дней гражданин РФ должен оформить временную регистрацию.

Ранее юрист сообщил, когда загранпаспорт могут оформить за три дня.

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