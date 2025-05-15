Юрист ответил, когда загранпаспорт могут оформить за три дня

Загранпаспорт могут оформить в трехдневный срок вместо месячного, если человеку требуется срочное лечение за рубежом, а также в случае болезни родственника за границей. Об этом «Москве 24» рассказал юрист Илья Русяев.

По его словам, для подтверждения данных нужно предоставить письмо клиники или приглашение от больницы. Он уточнил, что эти правила действуют при оформлении как пятилетнего паспорта, так и десятилетнего с биометрией.

Юрист добавил, что в других случаях люди могут ускорить процесс, если электронно подать заявку. При этом важно учитывать, что дни будут отсчитываться с момента, когда заявитель сфотографируется и предоставит оригиналы документов в МВД.

«Если при оформлении загранпаспорта пропустить назначенный визит, то предоставить необходимые бумаги можно в течение шести месяцев. Для этого нужно заранее записаться на прием. Но если не явиться в этот промежуток времени, дело закроют», — предупредил Русяев.

Министерство внутренних дел РФ до этого напомнило о возможных причинах для отказа в выдаче заграничного паспорта. Решение об отказе в выдаче паспорта может быть принято на этапе принятия документов и на этапе их рассмотрения. Основанием для отказа может быть некорректно заполненное заявление, отсутствие военного билета или правильной фотографии для паспорта, а также проблема со внутренним паспортом, например, истекший срок действия.

Ранее россиян с просроченным паспортом предупредили о проблемах.