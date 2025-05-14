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Россиянам объяснили, когда нужна новая регистрация при переезде

МВД России: россиянам не требуется новая регистрация внутри региона
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shisu_ka/Shutterstock/FOTODOM

Россиянам необязательно регистрироваться по новому адресу, если они переезжают в пределах региона, где уже зарегистрированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление по вопросам миграции МВД России.

В ведомстве рассказали, что при переезде в населенный пункт в другом регионе на срок более чем 90 дней гражданин РФ должен оформить временную регистрацию.

В МВД также отметили, что при покупке квартиры, в которой человек не планирует проживать, в ней можно не прописываться. Однако при наличии таких планов регистрация нужна.

В марте Госдума во время пленарного заседания в первом чтении приняла законопроект о введении штрафа до 20 тыс. руб. за несообщение в военкомат о переезде на новое место на срок свыше трех месяцев. По новой норме, несообщение гражданином в военный комиссариат или орган, который осуществляет первичный воинский учет, информации о переезде на новое место на срок свыше трех месяцев, которое не подтверждено регистрацией, влечет наложение административного штрафа от 10 тыс. до 20 тыс. руб.

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