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В Орле произошел пожар в жилом доме

МЧС: горит девятиэтажный жилой дом в Орле, пожарные спасли 43 человека
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Shutterstock

Пожар произошел в девятиэтажном жилом доме в Орле. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

Спасатели прибыли по адресу ул. НормандияНеман и установили, что возгорание произошло на седьмом этаже. Пожарные спасли 11 человек и эвакуировали 32 жителя с помощью автоматического подъемного механизма. Продолжается тушение пожара.

17 мая при тушении пожара в жилом доме на Ленинградском проспекте в Москве пожарные спасли 11 человек, среди которых был ребенок. К борьбе с огнем привлекли 32 пожарных и девять единиц техники. Спустя примерно 20 минут возгорание удалось локализовать, а еще через полчаса его полностью потушили.

В ночь на 5 мая в доме на улице Генерала Тюленева в Москве произошел взрыв с последующим возгоранием. Причиной послужила утечка газа. Огонь охватил квартиры на восьмом и девятом этажах, из-за чего между ними рухнули перекрытия. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов присвоили пожару повышенный ранг сложности, при этом его площадь составила 100 квадратных метров.

Ранее Трамп спас из пожара двух российских пенсионеров.

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